"Selahattin Demirtaş ve onun gibiler, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden hainlerden başka bir şey değildir. Onların terörist faaliyetleri, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik en büyük tehditlerden biridir" diyen Üçkardaş, Demirtaş'ın sözde siyasetçi kimliği altında yürüttüğü bölücü faaliyetleri ve terör örgütleriyle olan ilişkilerini eleştirdi. Üçkardaş, "Demirtaş'ın terör propagandası, açıkça göstermektedir ki; o ve onun gibiler bu ülkenin düşmanıdır" dedi.

Enes Üçkardaş, açıklamasında Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu vurgulayarak, "Onun terör örgütleriyle olan ilişkileri, milletimize karşı işlediği ihanetler asla unutulmayacak ve affedilmeyecektir. Bu millet, teröre ve teröristlere asla geçit vermeyecektir. İhanet içinde olanlar, milletimizin azim ve kararlılığı karşısında er ya da geç yok olup gideceklerdir," ifadelerini kullandı.

İnegöl Ülkü Ocakları olarak gençlere ve geleceğe sahip çıkma kararlılığında olduklarını belirten Üçkardaş, "Vatanımızı bölmeye çalışan hainlere, teröristlere ve onların destekçilerine karşı mücadelemiz, en sert ve tavizsiz şekilde devam edecektir. Bu milletin birliği, dirliği ve huzuru için her zaman en ön safta yer alacağız," dedi.

Son olarak, Üçkardaş, "Selahattin Demirtaş ve onun gibiler, bilsinler ki; bu millet, onların ihanetlerine asla boyun eğmeyecek. Türk milletinin birliği ve beraberliği, onların kirli oyunlarına karşı her zaman galip gelecektir. Ne mutlu Türküm Diyene" diyerek sözlerini tamamladı.