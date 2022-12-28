Ertuğrulgazi mahallesinde bir inşaatta meydana gelen olayda bastığı kalasın kırılması sonucu yaklaşık 4 metreden düşen işçi yaralandı.

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Olay Ertuğrulgazi Mahallesi Kar Sokakta yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İnşaatın 1. katına malzeme taşıyan Recep P.(56), üzerinden geçtiği kalasın kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağ bacağı kırılan işçi, müşahede altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.