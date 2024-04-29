Hamzabey spor Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri yer verildi;

"BU GECE ÇİTLİ KÖYLER LİGİNDE YAŞANAN OLAYI KINIYORUZ

Alibeyköy ve Muzal arasında oynanan maçta çıkan olaylarda, gerekli güvenlik önemlerinin alınmadığı bir kez daha ortadadır. İnegöl Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık ve kolluk kuvvetlerinin bu değerli turnuvayı görmezden gelmeleri, turnuvanın tasvip etmediğimiz bir şekilde amacından saptığından dolayı TURNUVADAN ÇEKİLİYORUZ.

Futbolun kardeşlik, dostluk, eğlence olduğunu herkese hatırlatmak istiyoruz. Yaralılara allahtan şifalar diler böyle çirkin olayların tekrardan yaşanmamasını temenni ederiz"