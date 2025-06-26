Balıkesir’in İvrindi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ters döndü. Kurtarılan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, İvrindi ilçesinin Sarıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. 34 MAZ 189 plakalı otomobili ile seyir halinde bulunan M.M.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.M.’yi yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarıp 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı.