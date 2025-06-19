İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ağaçtan demir bahçe çitinin üzerine düşen 12 yaşındaki bir çocuğu başarılı bir operasyonla kurtardı. Önce olay yerine gelerek çocuğa ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra sağ koltuk altından girerek, akciğer zarının ön kısmına saplanan demiri hastanede doktorların gözetimi altında keserek çıkardı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri olayda, bir çocuğun hayatını kurtardı.

12 yaşındaki O.D Kemalpaşa 8 Eylül Mahallesi’nde, ağaçtan düştü. Apartmanın sivri uçlu korkuluk demirleri üzerine talihsiz çocuğun vücuduna saplandı. Olay yerine gelen ekipler, demir çubuğun çocuğun sağ ön kolundan girip çıktığını belirledi. Bir diğer demirin de sağ koltuk altından girerek akciğer zarının ön kısmına saplandığı gözlendi.

DEMİRİ KESİP ÇIKARDILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kemalpaşa Grubu’nun ilk müdahalesinin ardından O.D hemen Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırıldı.

İzmir İtfaiyesi Bornova Grubu’na bağlı itfaiye erleri ile paramedikler de demirin kesilip çıkarılmasında görev aldı. Ekipler, hastanenin canlandırma odasında genel cerrahi, anestezi, ortopedi ve göğüs cerrahisi ekiplerinin gözetiminde, koltuk altına giren demiri başarılı bir operasyonla çıkardı.

Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, kısa süre içerisinde de taburcu edileceği öğrenildi.