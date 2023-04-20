BAL liginde şampiyon olan Kafkasspor TFF'nin aldığı karar sonrası direk 3.ligde mücadele etme hakkı kazandı.

TFF aldığı karar sonrası BALİ ligi şampiyonlarını 3.lige terfi ettirdi. Alınan bu karar sonrası Kafkasspor 3.lige çıkmış oldu.

TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

BAL ligi ile ilgili Taslak yönetim kurulu kararını bilgi ve onayınıza sunarım.

Bölgesel Amatör Lig Statüsünün mevcut halinde, deprem nedeniyle müsabakaları oynatılmayan 2. ve 7. grup birincilerinin doğrudan, diğer 12 grup birincileri arasında play-off müsabakaları sonucu 9 grup birincisi TFF 3. Lig’e çıkması, ayrıca 2. ve 7. gruplardan 5’er takımın katılımıyla yapılacak play-off müsabakaları sonucu 1 takım olmak üzere toplam 12 takım TFF 3. Lig’e çıkması şeklinde düzenleme yapılmıştı.

Statüde yapılacak değişiklik ile 12 grup birincisi arasında play-off oynatılmayacak ve birinciler doğrudan TFF 3. Lig’e çıkacaktır. 2. ve 7. grup birincilerinin doğrudan, yine bu gruplardan 5’er takımın katılımıyla yapılacak play-off müsabakaları sonucu 1 takım olmak üzere toplam 15 takım TFF 3. Lig’e çıkacaktır.

Onayınız akabinde, Statüde gerekli değişiklikler yapılarak yayına alınacaktır.