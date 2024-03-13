Kağıthane’de bir hırsız, park halindeki motosikletin kilidini gündüz vakti çevredekilere aldırış etmeden kırarak çaldı. Kimliği tespit edilen hırsız kısa sürede yakalanırken, motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı.

Olay Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde 01 Mart’ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından akşam saatlerinde park edilen motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Çevredekilere aldırış etmeden motosikleti böyle çaldı

Bir şahsın park halinde duran motosikletin kilidini, gündüz vakti çevredekilere aldırış etmeden çeşitli aparatlar yardımıyla kırarak aracı çaldığı tespit edildi. Şüpheli şahsın O.Y. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli O.Y., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Motosikleti çeşitli aparatlar yardımıyla çalan şahsın 18 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, “Motosiklet Hırsızlığı” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hırsızın park halindeki motosikleti işyerinden çıkarak sokakta dolaşan bir işçiye ve diğer vatandaşlara aldırış etmeden çalarak uzaklaştığı görülüyor.