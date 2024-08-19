Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, kalp krizi geçirdiği sanılarak hastaneye kaldırılan ve erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan üç çocuk annesi Nuhbe Yılmaz’ın komşusu, yaşanan trajediye dair konuştu. Nuhbe Yılmaz’ın yaklaşık üç ay önce olayın yaşandığı eve taşındığı öğrenildi.

Olay, iki gün önce gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 36 yaşındaki Nuhbe Yılmaz, kalp krizi geçirdiği iddiasıyla sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz’ın boynundaki izlerden şüphelenen doktorlar, durumdan şüphelenerek otopsi yapılmasını istedi. Yapılan otopsi sonucunda Yılmaz’ın boğularak öldürüldüğü kesinleşti.

Olayın ardından polis ekipleri, ihbarı yapan erkek arkadaşı C.Y.E.'yi gözaltına aldı. C.Y.E., polise verdiği ifadede, çıkan bir tartışma sırasında Nuhbe Yılmaz’ın boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç çocuk annesi olan Yılmaz’ın, olayın yaşandığı eve 2-3 ay önce taşındığı belirtildi.

Olayla ilgili konuşan komşu Halil Hançaza, "Cinayeti sabah polisleri gördüğümüzde öğrendik. Nuhbe Yılmaz’ı tanımıyorduk, mahallemize birkaç ay önce taşındı. Olayı nasıl gerçekleştiğini görmedik ve detayları haberlerden öğrendik. Öldü mü, öldürüldü mü bilmiyorduk. Ne kendisini ne de ailesini tanıyoruz. Olayı gerçekleştiren şahsı da tanımıyoruz. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Emniyet gerçeği ortaya çıkaracaktır," dedi.