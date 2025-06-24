Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, önce suçu ağabeyine atan ancak güvenlik kamerasını hesaba katmayan amca, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Evladı yakılan baba ise kardeşinin en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, geçtiğimiz 6 Haziran Cuma günü Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Deniz K., arefe günü cezaevinden şartlı tahliye ile çıkan babası Yusuf K.’nin (53) yanına giderken, amcası O.K. (52) ile karşılaştı. Ağabeyiyle miras anlaşmazlığı yüzünden uzun yıllardır husumetli olan amca, yeğeninin üzerine yanıcı madde döküp yaktı. 112’yi arayan O. K., ’Ağabeyim oğlunu yaktı’ diyerek ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayı gerçekleştiren kişinin aslında amca O.K. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli amca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda 2 ve 3.derece yanıklar olan Deniz K.’nin yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

"Kamera kaydı olmasaydı suçu benim üstüme yıkacaklardı"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan baba Yusuf K., "Ben cezaevindeyken amcası oğlumu dövmüş. Bana da sürekli tehdit ve şiddet uyguluyorlardı. Benim kardeşim, annem ve yengem bana hep komplo kuruyor. En sonda kardeşim oğluma benzini döküp çakmağı çakıyor ve burada yakıyor. Daha sonrada polisi arayıp, ‘Ağabeyim cezaevinden çıktı, oğlunu yaktı’ diye ihbarda bulunuyor ancak güvenlik kameralarını hiç hesaba katmıyor. Polis ekipleri gelip inceleme yaptı ve kardeşim tutuklandı. Eğer kamera kaydı olmasaydı suçu benim üstüme yıkacaklardı" dedi.

"Oğlumun hayalleri bitti"

Oğlunun lisanslı futbolcu olduğunu ve hayallerinin yarım kaldığını belirten baba, "Ben kardeşimin en ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlum lisanslı futbolcuydu. Hayalleri de bitti. Şuanda yoğun bakımda yatıyor" diye konuştu.

Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz K. ise hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatarak, "Benim bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim, madalyalarım vardı. Beni bu hale getirdi. Allah cezasını versin" diyerek tepkisini dile getirdi.