T.C.KARACABEY(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/58 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, EKMEKÇİ Mahalle/Köy, VARVARA Mevkii, 77 Parsel, Taşınmazın % 10-15 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzerinde Parsel üzeri kısmen boş kısmen zeytin ağaçları ile kaplı durumdadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.

Adresi : Bursa Karacabey İlçesi Ekmekçi Mah 77 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 6.300 m2

İmar Durumu: Parselin Orman Alanı ve Bursa Karacabey Karadağı Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırları içinde, yerleşim alanı dışında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 1.308.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 11:57

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, EKMEKÇİ Mahalle/Köy, VARVARA Mevkii, 78 Parsel,Taşınmazın % 6-8 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzerinde Parsel üzeri büyük kısmı boş kısmen parselin sınır kısımlarında zeytin ağaçları ile kaplı durumdadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Ekmekçi Mah. 78 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 8.650 m2

İmar Durumu: Parselin Tarım Alanı ve Bursa Karacabey Karadağı Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırları içinde, yerleşim alanı dışında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 2.175.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 12:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 12:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 12:12

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, EKMEKÇİ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 329 Parsel, 4.1.Ekmekçi Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 329 parsel üzerinde : A-İki Katlı Ev:Fen bilirkişisi raporundaki ekli krokide A harfi ile belirtilmiş yaklaşık 65,19 m2 taban alanlı toplamda 130,38 m2 alanlı kiremit çatı örtüsüne sahip iki katlı binadır. B-Sundurma: Fen bilirkişisi raporundaki ekli krokide B harfi ile belirtilmiş yaklaşık 18,27 m2 alanlı kiremit çatı örtüsüne sahip tek katlı yığma binadır. C-Ev:Fen bilirkişisi raporundaki ekli krokide C harfi ile belirtilmiş yaklaşık 52,49 m2 alanlı tek katlı yığma binadır.

Kiremit çatı örtüsüne sahip olup duvarları sıvalı ve boyalı vaziyettedir. Pencere doğramaları ahşap malzemeden imal edilmiştir D-Giriş Sundurması: Fen bilirkişisi raporundaki ekli krokide D harfi ile belirtilmiş yaklaşık 4,29 m2 alanlı tek katlı yığma binadır. E-Hayvan Damı: Fen bilirkişisi raporundaki ekli krokide E harfi ile belirtilmiş yaklaşık 69,62 m2 alanlı kiremit çatı örtüsüne sahip tek katlı yığma binadır. Duvarları sıvasız ve boyasız vaziyettedir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Ekmekçi Mah. 329 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 964 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşim Alanı" ve "Bursa Karacabey Karadağ Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası "sınırları içerisinde kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.245.700,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 12:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 12:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 12:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 12:24

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, EKMEKÇİ Mahalle/Köy, 332 Parsel, Taşınmazın % 6-8 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzerinde Parsel üzeri boş durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Arpa, Buğday ve Nohut gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Ekmekçi Mah. 332 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 4.391 m2

İmar Durumu: Parselin Tarım Alanı ve Bursa Karacabey Karadağı Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırları içinde, yerleşim alanı içinde kaldığı

Kıymeti : 1.975.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 13:46

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.