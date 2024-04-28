Kaza 17 Nisan saat 13.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Park caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Alper A.(21) yönetimindeki 16 BGF 887 plakalı motosiklet, caddeye aniden çıkan sürücü Musa Taşkın(70) yönetimindeki 16 AFR 468 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Musa Taşkın yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Murat Avcı