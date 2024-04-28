İçileri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Jandarma tarafından 19 ilde, Emniyet tarafından 15 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-30” operasyonlarında 147 örgüt üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
BAKAN YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden jandarmamız ve Polisimizle operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!
Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde;
İl Jandarma Komutanlıklarımızca Adıyaman, Ağrı, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da;
Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Elazığ, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda;
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 19 İL:
- Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,
- Terör örgütüne üye olma ve Terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL : İSTANBUL:
- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
- Bölücü terör örgütünün “Basın Yapılanması” içerisinde faaliyet gösteren, Terör örgütüyle bağlantılı ve terör örgütü lehine yayın yapan haber sitelerinde faaliyet yürüterek propaganda içerikli program ve haberler yaptıkları,
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yatıkları ve
- Terör örgütünün basın komitesi içerisinde faaliyet yürüterek, örgüte yönelik yayın yapan kanallarda muhabirlik yaptıkları tespit edildi.
DİĞER İLLER:
- Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Elazığ, İstanbul(2), İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlarda şüphelilerin;
- Nevruz etkinliklerine katılarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları,
- 2022 yılı içerisinde ülkemize illegal yollardan geçtikleri tespit edilerek yakalanan terör örgütü mensuplarına ülkemize geçişleri sırasında yardım ettikleri,
- Geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve
- Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları bulundukları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- Çok sayıda ruhsatsız tabancaya,
- Çok sayıda Av tüfeğine
- Plastik el bombası ve
- Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!