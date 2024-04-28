İçileri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Jandarma tarafından 19 ilde, Emniyet tarafından 15 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-30” operasyonlarında 147 örgüt üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden jandarmamız ve Polisimizle operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek! Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca Adıyaman, Ağrı, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da; Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Elazığ, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda; JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 19 İL: Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

Terör örgütüne üye olma ve Terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL : İSTANBUL: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Bölücü terör örgütünün “Basın Yapılanması” içerisinde faaliyet gösteren, Terör örgütüyle bağlantılı ve terör örgütü lehine yayın yapan haber sitelerinde faaliyet yürüterek propaganda içerikli program ve haberler yaptıkları,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yatıkları ve

Terör örgütünün basın komitesi içerisinde faaliyet yürüterek, örgüte yönelik yayın yapan kanallarda muhabirlik yaptıkları tespit edildi. DİĞER İLLER: Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Elazığ, İstanbul(2), İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlarda şüphelilerin;

Nevruz etkinliklerine katılarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları,

2022 yılı içerisinde ülkemize illegal yollardan geçtikleri tespit edilerek yakalanan terör örgütü mensuplarına ülkemize geçişleri sırasında yardım ettikleri,

Geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları bulundukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: Çok sayıda ruhsatsız tabancaya,

Çok sayıda Av tüfeğine

Plastik el bombası ve

Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!