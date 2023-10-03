Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Geleneksel At Yarışı, bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’ün Karlıova ilçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen geleneksel at yarışı, 15 Ekim Pazar günü heyecanla bekleniyor.

Bu etkinlik, Karlıova Toklular köyünde, Cumhuriyetin 100. yılını anma amaçlı gerçekleştirilecek olan “Şeref Koşusu” ile çeşitli etkinliklerle taçlandırılacak.

Karlıova Kaymakamlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek olan yarışlar, zorlu rekabetlere sahne olacak.

Pazar günü, Karlıova Toklular köyünde gerçekleşecek geniş kapsamlı at yarışı etkinliğine, çevre il ve ilçelerden de katılımın olacağı belirtiliyor. Yarışlar, 3 grup halinde yapılacak ve birinciye Cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın kupası verilecektir.

Etkinlik saat 13:00’te başlayacak ve geleneksel at yarışı programının yanı sıra dengbej dinletisi, Grup 5k konseri, zeybek gösterisi ve halk oyunları gösterisi gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ayrıca, etkinliğe katılan çocuklara Karlıova Kaymakamlığı tarafından pamuk şeker ikramı yapılacak.

Başvuruların Karlıova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği yapacak.