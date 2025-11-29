Juventus, Serie A’nın 13. haftasında sahasında karşılaştığı Cagliari’yi, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Serie A’nın 13. haftasında Juventus evinde Cagliari ile karşılaştı. Konuk takım, 26. dakikada Sebastiano Esposito’nun attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 27. dakikada Kenan Yıldız ile karşılık verdi ve skor 1-1 oldı. Maçın 45+1. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kenan, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Juventus sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Müsabakaya 11’de başlayan Kenan Yıldız, 85. dakikada yerini Lois Openda’ya bıraktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmayla Serie A’daki gol sayısını da 4’e çıkardı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Juventus toplamda 6. galibiyetini elde etti ve puanını 23’e çıkardı. Ligdeki 6. yenilgisini alan Cagliari ise 11 puanda kaldı.