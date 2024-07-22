Kiğılı, 2024 Yaz koleksiyonu için Brezilya’da moda çekimi gerçekleştirdi.

Türkiye’de erkek moda perakendesinin önde gelen markalarından Kiğılı, 2024 Yaz koleksiyonu için Brezilya’da moda çekimi gerçekleştirdi. Moda çekiminde Brezilyalı model Walison Fonseca yer aldı.

Kiğılı’nın Brezilya’da gerçekleştirdiği çekim, tropikal doğanın atmosferi, markanın tasarımlarıyla bütünleşti. Yapılan açıklamaya göre; alternatif yaşam tarzlarına uygun kombinlere yer veren koleksiyon, dünyanın her yerinde rahat bir stil sunuyor. Brezilya’nın etkileyici plajları, yeşil ormanları ve renkli kültüründen ilham alan moda çekimi, Walison’un enerjisiyle birleşerek Kiğılı’nın özgün ve rahat tasarımlarına dikkat çekti. 2024 Yaz koleksiyonuna markanın mağazalarından ve kigili.com.tr adresinden ulaşılabilecek.