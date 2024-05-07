Kırklareli’de üniversite öğrencileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının son bulması için oturma eylemi ile çağrıda bulundu.

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının son bulması için oturma eylemi gerçekleştirdi. Kayalı Kampüsü’nde gerçekleşen eyleme öğrenci kulüpleri katıldı. Protestoda öğrenciler, pankart ve dövizler açıp sloganlar atarak tekbir getirdi.

Üniversitenin Edebi Düşünce Kulübü Başkanı Ekrem Ersin Kurt, topluluk adına basın açıklaması yaptı. Kurt açıklamasında, Gazze’de 7 aydır dünyanın en büyük katliamının yaşandığını söyledi.

Dünyada birçok üniversite öğrencilerinin Filistin’e destek için eylem yaptığını anlatan Kurt, ABD’de de yaklaşık 20 üniversitenin Filistin’e destek vermek için eylem yaptığını ve çoğu öğrencinin gözaltına aldığını söyledi.

Öte yandan basın açıklaması İngilizce olarak da okundu.