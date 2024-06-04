Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Dünya Süt Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Dünya Süt Günü sebebiyle çeşitli okullarda öğrencilere süt dağıtımı gerçekleştirilerek hem sağlıklı beslenme alışkanlıkları teşvik edildi, hem de süt tüketiminin önemine dikkat çekildi.

Süt dağıtımının yanı sıra müdürler ve teknik personel tarafından sütün önemi ve gıda israfı konularında sunumlar gerçekleştirilerek farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdür Gökhan Karaca da etkinliklerde öğrencilere süt tüketiminin sağlık açısından faydalarını anlattı. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar için süt tüketiminin önemini vurguladı ve süt tüketiminin kemik gelişimi bağışıklık sistemi ve genel sağlık açısından büyük faydalar oluşturduğunu dile getirdi.