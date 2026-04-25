Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki bir sitede oturan kadın, köpeğini camdan aşağı sarkıttı. Sarkıttığı köpeği bilerek cama da vuran kadın o anları ise kayda aldı.

"ŞENOL BABASI KURTARSIN"

Kadının çektiği videoda "Şenol babası alsın ve kurtarsın bu köpeği. Şenol babası hadi gel" dediği duyuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yürütülen saha çalışmalarında söz konusu videoyu çekerek köpeği camdan aşağı sarkıttığı tespit edilen S.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

KÖPEK ASIL SAHİBİNDE

Videonun geçmiş tarihlerde çekildiği sosyal medya platformlarında yeni yayınlandığı ortaya çıkarken, video kaydında yer alan köpeğin asıl sahibine teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.