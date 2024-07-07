Antalya’nın Aksu ilçesindeki Murtuna Mahallesi’nde çıkan yangına müdahale edilmeye devam ediliyor. Başka bir mahalleye ve ormana da sıçrayan yangında, ilk belirlemelere göre 2 prefabrik ev, 8 sera, meyve bahçeleri ve ormanlık alan zarar gördü Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki seralara ve bahçelere sıçradı.

İhbarın ardından, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bölgedeki yangına müdahale eden ekipler, 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi ile yoğun bir mücadele yürütüyor. Yangının çıktığı alanda yoğun duman ve yükselen alevler dikkat çekerken, alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması ekiplerin söndürme çabalarını daha da kritik hale getiriyor. Helikopterler ve uçaklarla havadan desteklenen söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: NOKTA GAZETESİ