Edirne’de aç kalan kurtların köylere inip onlarca hayvanı telef etmesi üzerine harekete geçen köylüler, silahlanıp kurt nöbeti tutmaya başladı.

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Sülecik Köyü başta olmak üzere civar köylerdeki koyun sürülerine de kurt saldırıları arttı. Son 5 ay içinde Sülecik Köyündeki koyun sürülerine saldıran kurtlar, onlarca koyunu telef etti.

Hayvanlarını kaybeden ve kurtların yeniden saldırmasından endişe duyan sürü sahipleri ise çareyi "kurt nöbeti" tutmakta buldu. Kurtların koşarak köy meydanına girmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köye inen iki kurdun hızlıca hareket ettikleri anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Sabaha kadar nöbet tutuyorlar

Sürülerine saldıran kurtlara engel olmak için elinde av tüfeğiyle her akşam sabaha kadar nöbet tutan Bülent Erkal Çakır, uykularının kaçtığını söyledi. Kurt saldırıları sonucu bugüne kadar 30’dan fazla küçükbaş hayvanının telef olduğuna dikkat çeken Çakır, çareyi av tüfeğiyle nöbet tutmakta bulduğunu ifade etti.

Kurdu gördüğü zaman havaya ateş açtığı söyleyen Çakır, buradaki amacının zarar vermek değil uzaklaştırmak olduğunun altını çizdi. Çakır, çevre köylerde de kurt saldırılarının arttığına dikkat çekerek, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"Grpuplar halinde köye geliyorlar"

Sülecik Köyü Muhtarı Cengiz Çakır da, kurt saldırılarında artış yaşandığına değindi. Gruplar halinde köye inen kurtların çevre köylerde de saldırılar gerçekleştiğini ve halkın endişelerinin gün geçtikçe arttığını belirten muhtar Çakır, güvenlik tedbiri çağrısında bulundu.

Sülecik Köyü vatandaşlarından Ali Demir, aç kalan kurtların köye inerek hayvanlara saldırarak karınlarını doyurmaya çalıştığını anlattı. Köy halkının nöbetleşe "kurt nöbeti" tutmaya başladığını söyleyen Demir, mağduriyet yaşadığını ifade etti.