Küçükçekmece Belediyesi afetlere hazırlıklı bir gelecek için Çoklu Senaryo Temelli Afet Risk Yönetimi Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Programda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Yapılacak tek şey binalar, inşaatlar, yollar, köprüler ve viyadükler gibi bütün kamu binalarının depreme dayanıklı halde olmasıdır. Bilimin ışığında çalışmamız yeterli olacaktır" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi afetlere hazırlıklı bir gelecek için Çoklu Senaryo Temelli Afet Risk Yönetimi Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan program PARATUS Projesi’nin ve Afet Risk Paydaşları Merkezi’nin tanıtımı ile devam etti. Ardından çalıştayda; 1. Oturum Küçükçekmece’deki risklerin haritalanması, 2. Oturum Küçükçekmece için stres testi senaryoları, 3. Oturum ise grup sunumları şeklinde yapıldı.

Afetlerin zincirleme etkilerinin arttığı günümüzde, risklere karşı daha dirençli şehirler oluşturmak amacıyla Avrupa Birliği’nin HORIZON Europe Programı kapsamında yürütülen PARATUS Projesi’nde, İstanbul pilot uygulama alanı olarak seçildi. Çalıştay, Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Avrupa Birliği destekli PARATUS Projesi neticesinde gerçekleştirildi. Ayrıca çalıştay, Küçükçekmece ve Batı Marmara koridorunu ilgilendiren afet risklerinin gerçekçi senaryolar üzerinden değerlendirildi. Çalıştay ile kriz anında değil, öncesinde alınacak bilimsel temelli tedbirlerle, sürdürülebilir, güvenli ve dirençli bir kent yapısı oluşturmak amaçlanıyor.

"Deprem ülkemizin çok önemli bir gerçeğidir"

Programda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Deprem ülkemizin çok önemli bir gerçeğidir. Bununla ilgili çalışmaların tüm ülke genelinde yeterli olmadığını düşünüyorum. Hem ülkemizin gerçeği hem de İstanbul açısından uzaktan akrabayı bekler gibi deprem bekleniyor. Gerek yerel yönetim gerek bilim insanları tarafından yeterli çalışma yapıldığı kanaatinde değilim. Bu çalıştayla bir farkındalık meydana getirmek istiyoruz. Bir çalıştayla İstanbul depremimi problemini çözecek halimiz yok. Bir farkındalık meydana getirmek ve bunu bütün İstanbul’a da yaymak istiyoruz" dedi.

"Yapılacak tek şey bütün kamu binalarının depreme dayanıklı halde olmasıdır"

Depremin bir kaç kurumun ve bir kaç kurulun bir araya gelmesiyle ortadan kaldırılabilecek doğal afet olduğunu vurgulayan Çebi "Örneğin Japonya’da deprem durmadı ama depremle ilgili tedbirler alındığı için deprem anında normal yaşantıları bozulmuyor. Bizde Türkiye ve özellikle İstanbul olarak aynı duruma gelmek istiyoruz. Yapılacak tek şey binalar, inşaatlar, yollar, köprüler ve viyadükler gibi bütün kamu binalarının depreme dayanıklı halde olmasıdır. Bilimin ışığında çalışmamız yeterli olacaktır. Hem büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, hem de merkezi iktidarın daha duyarlı olması siyasetçilerin daha duyarlı olması gerekir. Siyasetçi, vatandaş finans sektörlerinin işbirliğiyle bu mesele çok kısa bir süre içerisinde çözülebilir inancında olan birisiyim. Bunun için bu çalıştayımızı önemsiyorum. Bu çalıştayımızı özellikle büyük şehir ve Küçükçekmece Belediyesi’nin, ayrıca muhtarlar, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili kişiler öğrenmesi bilmesi gerekiyor. İşbirliğiyle önemli bir farkındalık meydana getireceğimiz kanaatindeyim" şeklinde konuştu.