LC Waikiki, sporculara verdiği desteği güçlendirerek Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu kapsamda marka, 2024-2025 dönemi boyunca TMPK’nın ana sponsoru olarak komitenin destekçilerinden biri oldu.

Türkiye’nin önde gelen moda perakende markalarından LC Waikiki, sporcularla gerçekleştirdiği bireysel sponsorluk anlaşmalarının ardından, spora ve sporcuya verdiği desteği güçlendirerek değerli bir adım daha attı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile LC Waikiki arasında imzalanan sponsorluk anlaşması ile marka, 2024-2025 dönemi boyunca TMPK’nın ana sponsoru oldu.

LC Waikiki Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza törenine TMPK Başkanı Murat Aksu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri, LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, paralimpik sporcular Umut Ünlü ve Fatma Damla Altın katıldı.

“Bu iş birliği, sporcularımızın elde edeceği başarılara yeni kapılar açacak“

TMPK Başkanı Murat Aksu, bu anlamlı iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı: “LC Waikiki, Türkiye’nin sınırları aşan dünya markalarından biri olarak paralimpik sporcularımıza gösterdiği bu cömert destekle onların hayallerine ulaşma yolculuğunda yanlarında yer alıyor. Bu destek, yalnızca sporcularımızın performansını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda paralimpik sporların toplumda daha fazla tanınmasına ve sevilmesine de yardımcı olacak. Markanın erişim gücü ve toplumdaki saygın konumu, sporcularımızın hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak adına büyük bir avantaj. Bu iş birliği sayesinde, birlikte daha fazla başarı hikayesi yazacağımıza ve paralimpik sporların ülkemizde daha fazla takdir görmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. LC Waikiki’ye bu anlamlı destekleri için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğinin, sporcularımızın azim ve kararlılıkla elde edeceği başarılara yeni kapılar açacağına ve birlikte daha büyük hedeflere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır."

“Türkiye Milli Paralimpik Takımı en büyük ilham kaynağımız”

LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş ise “Biz 2,5 yıl önce modayı fonksyonellikle birleştirdiğimiz LC Waikiki Limitless Koleksiyonunu Türkiye’de ilk kez hayata geçirdik. Bu koleksiyon ile birlikte tanıştığımız engelli bireylerin hayatında sporun ne kadar iyileştirici bir gücü olduğunu gördük. Spor, toplumumuzu bir araya getiren, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren en güçlü değerlerden biri. Paralimpik sporcular da başta engelli bireyler olmak üzere aslında hepimiz için bir ilham kaynağı. Ben, biz ve bizim gibi markaların paralimpik sporcularımızı her zaman desteklemesi ve gündemde tutması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sporcular ne kadar gündemde olursa o kadar ilham olmaya devam edecekler. Marka olarak, spora ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye Milli Paralimpik Takımı’nın çalışmaları, çabaları, elde ettikleri başarılar hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu sponsorluk anlaşmasıyla, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz.” dedi.

“LC Waikiki’nin desteğiyle paralimpik sporcuların azmini tüm dünyaya göstereceğiz”

Paralimpik Yaz Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek sporcular arasında yer alan milli yüzücü Umut Ünlü, "LC Waikiki’nin desteği, paralimpik sporcular olarak bizlere büyük bir güç ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu güçlü markanın yanımızda olması, başarılarımızın ve çabalarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olacak. Markanın sunduğu bu destek, bizim için sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda büyük bir motivasyon kaynağı. Paralimpik sporcular olarak, toplumda daha fazla tanınmak ve sporumuzun değerini artırmak için mücadele ediyoruz. Markanın köklü geçmişi ve güçlü pazarlama stratejileri, bizim hikayelerimizi daha fazla insanla paylaşmamızı sağlayacak. Bu iş birliği, sporumuzun ve başarılarımızın hak ettiği değeri bulmasına katkıda bulunacak. LC Waikiki ailesine bu değerli katkıları için sonsuz teşekkürler. Markanın desteğiyle, sporun birleştirici gücünü ve Paralimpik sporcuların azmini tüm dünyaya göstereceğiz" şeklinde konuştu.

“Bu büyük ailenin bir parçası olmak, bana güç veriyor”

Özel sporcu, atlet Fatma Damla Altın ise, "LC Waikiki’nin desteği, bizim gibi paralimpik sporcular için inanılmaz bir anlam taşıyor. LC Waikiki gibi köklü bir markanın bizimle olması, başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmamız için bize büyük bir fırsat sunuyor. Bu iş birliği, sporun evrensel değerlerini ve paralimpik sporcuların azmini daha fazla insana göstermek için önemli bir adım. Biz sporcular olarak, yalnızca yarışmalarda değil, hayatın her alanında eşit şartlarda mücadele etmeyi arzuluyoruz. Markanın sağladığı destek, bu mücadelede bize büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Markanın güçlü iletişim ağı ve pazarlama yetenekleri, başarılarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayarak farkındalık oluşturacak. LC Waikiki ailesine bu değerli katkıları için içtenlikle teşekkür ederim. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, bana güç ve ilham veriyor” dedi.