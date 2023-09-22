Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla yürüyüş yapan ve bu olayın ardından gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp, emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı. Aydınalp, şartlı olarak serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Melisa Aydınalp'in şartlı serbest bırakılma koşulları arasında yurtdışına çıkış yasağı ve düzenli imza atma yükümlülüğü bulunuyor. Ayrıca, Sulh Ceza Hakimliği, Aydınalp'in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen bir kütüphaneye haftada en az iki kez gitmesini ve "Ahlak ve toplum değerleri" ile ilgili kitaplar okumasını şart koştu. Okuduğu kitaplarla ilgili takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunması gerekiyor.