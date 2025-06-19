TBMM Komisyonu’nda zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören teklif, tartışmalara neden oldu. Zeytinciler ile sivil toplum kuruluşlarının toplantıya alınmaması tepkileri artırırken, muhalefet milletvekilleri “Sivil toplumu susturamazsınız” diyerek uygulamaya karşı çıktı. Giderek büyüyen gerginlik, milletvekilleri arasında kavgaya dönüştü.

Yumruklar havada uçuştu

Komisyondaki söz alma tartışmaları sırasında ortam gerildi, milletvekilleri arasında itişmeler başladı. Kısa süre içinde bazı isimler arasında fiziksel müdahaleler ve yumruklaşmalar yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından, görüşmelere geçici olarak ara verildi. AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasındaki gergin anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Varank'ın o anlarda "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak" dediği duyuldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçen Tuncer tartışmaya ilişkin şunları kaydetti;

"AK Parti’nin geçen hafta Meclis Başkanlığı’na sunduğu, (zeytin ağaçlarının taşınmasını da kapsayan) yeni enerji kanun teklifinin komisyon toplantısı çok gergin başladı. Salon çok kalabalık. Bazı komisyon üyelerine dahi yer kalmadı. STK temsilcilerinin bir kısmı giremedi. Aralarında madenciler de var zeytin çiftçisi de..."

Maden işçileri “Bu yasayla işsiz kalacağız. Zeytincileri aldılar bizi almadılar” diye öfkeli. Zeytinciler ise “Asıl bizi almadılar, avukatlarımız bile burada” diye öfkeli. Komisyon Başkanı Mustafa Varank’ın girişi sırasında Varank ve Orhan Sarıbal arasında da gerilim yaşandı. Muhalefet, toplantının başka salona alınması konusunda ısrarlı. Komisyon başkanı ise “Bu salonda devam edeceğiz” dedi. Toplantı başladı ama tansiyon yüksek."