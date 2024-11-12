MediaMarkt’ın online alışveriş deneyimini kişiselleştiren ’House of AI’ projesi, Felis Ödülleri’nde üç farklı kategoride ödül aldı.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecisi MediaMarkt, öncü yapay zekâ entegrasyonlarını içeren ’House of AI’ projesiyle, 2024 Felis Ödülleri’nde ’Teknoloji Odaklı Marka Deneyimi’, ’Mesajlaşma’ ve ’Metaverse, NFT, Yeni Gerçeklikler ve Gelişen Teknolojiler’ kategorilerinde üç ayrı ödül aldı.

Marka, alışveriş deneyimini zenginleştirmek, hızlandırmak ve kişiselleştirmek amacıyla yapay zekâ gibi yeni teknolojileri tüketicilerin kullanımına sunuyor. MediaMarkt’a altın ödül getiren ’House of AI’ projesi kapsamındaki Anne AI, Yeni Yıl Hediye AI ve Sevgililer Günü Hediye AI gibi GPT-4 destekli hediye bulucular, online alışveriş deneyimini iyileştiriyor.

Marka online alışveriş deneyimini daha kişisel ve akıcı hale getirmek amacıyla GPT-4 altyapısına sahip hediye ve ürün bulucuları tüketicilerin kullanımına sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre; MediaMarkt’ın hediye ve ürün bulucuları sayesinde tüketiciler, arama sonuç sayfalarını tek tek incelemekle zaman kaybetmeden, markanın ürün yelpazesinde ihtiyaç duydukları spesifik ürünü bulabiliyor.