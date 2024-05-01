Kartepe Menderes Bulvarı’nda başlatılan üstyapı çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Menderes Bulvarında bitümlü ve binder asfalt serim çalışmaları sonrasında son kat aşınma asfalt serimi de yapıldı. Dekoratif aydınlatma direkleri montajı, yağmursuyu ızgaraları ve baskı beton kaldırım, tretuvar imalatları yapılan bulvar estetik bir görünüme kavuştu. İşlek bir cadde olması sebebiyle gece geç saatlerde trafiğe engel olmamak için asfalt seriminin yapıldığı caddede sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalar tamamlandı.