Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ", Resmî Gazetede yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencileri için verilecek 2024-2025 yılı eğitim ve öğretim destek tutarları belirlendi.

Buna göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında tebliğde belirtilen alanlarda öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı belirlendi.

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları şöyle:

"Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 36 bin 258, bilişim teknolojilerinde 34 bin 320, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 45 bin 894, elektrik-elektronik teknolojisinde 55 bin 5, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 53 bin 402, gemi yapımında 55 bin 5, gıda teknolojisinde 47 bin 886, kimya teknolojisinde 52 bin 542, laboratuvar hizmetlerinde 36 bin 258, makine ve tasarım teknolojisinde 53 bin 821, matbaa teknolojisinde 46 bin 730, metal teknolojisinde 52 bin 541, mobilya ve iç mekân tasarımında 47 bin 504, moda tasarım teknolojilerinde 39 bin 678, motorlu araçlar teknolojisinde 57 bin 501, plastik teknolojisinde 52 bin 854, tekstil teknolojisinde 50 bin 64, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 46 bin 730, uçak bakımda 45 bin 894 ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde 57 bin 501 lira."

Organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle:

"Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 29 bin 738, denizcilikte 32 bin 448, elektrik-elektronik teknolojisinde 34 bin 91, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde ve gemi yapımında 32 bin 448, gıda teknolojisinde 30 bin 432, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 27 bin 24, inşaat teknolojisinde 29 bin 738, kimya teknolojisinde 31 bin 894, makine ve tasarım teknolojisinde 32 bin 560, motorlu araçlar teknolojisinde 35 bin 109, radyo-televizyonda 30 bin 141, tarımda 35 bin 109, uçak bakım alanında 29 bin 738 ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde 36 bin 218 lira."

Tebliğ, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.