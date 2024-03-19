Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Edremit Orman İşletme Müdürlüğünce Balıkesir İli Edremit İlçesindeki Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden 32 öğrenciyle, kuş yuvası boyama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik süresince, Orman İşletme Müdürlüğü personelince, öğrencilere Orman Genel Müdürlüğünce çocuklar için hazırlanmış olan, orman dostları çizgi filmi eşliğinde, orman sevgisi, ormandaki yaban hayatı, ormanların hayatımızdaki önemi ve ormancılık mesleği hakkında bilgiler paylaşılırken, sincap dergisi dağıtıldı.

Öğrencilerin boyamış olduğu kuş yuvaları Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanlara asılacak.