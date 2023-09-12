Bursa'da Mudanya ilçesinin 12 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü resmi törenle kutlandı.BURSA (İGFA) - Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı resmi törenle kutlandı.

Mudanya savunmasının simgesi şehit Şükrü Çavuş’un da aralarında bulunduğu 9 Mudanyalı’nın anısına yapılan Şehitlik Anıtı önünde gerçekleşen tören Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, anıta İstiklal Madalyası’nın sunumuyla başladı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Bayrak’ın yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Mudanya Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın ve ülkenin savunmasında şehit ve gazi olan, kanlarını, canlarını veren tüm şehitlere şükranlarını sunarak günün anlamn ve önemini belirten konuşma yaptı.

KAYMAKAM TERZİ’DEN 101. YIL MESAJI

Öte yandan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, 12 Eylül Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Kaymakam Terzi mesajında, düşman işgali altındaki 2 yıl 2 ay 17 gün kalan Mudanya’nın tarihsel sürecini özetlerken, her yıl 12 Eylül’ün “Mudanya’nın Kurtuluş Günü” olarak hep birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını ifade etti. Kaymakam Terzi mesajında, kahraman Şükrü Çavuş’un bir asır önce milletin her türlü yokluğa, imkansızlığa ve zorluğa rağmen verdiği özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde şartlar ne olursa olsun bu milletin engellenemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.