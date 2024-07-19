Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Su Kesintisi Detayları

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 20 Temmuz 2024 ile 20 Ağustos 2024 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, su kesintisi süresince vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını ve su kullanımında dikkatli olmalarını rica etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından su kesintisinin sona ereceği belirtildi.

Mustafakemalpaşa halkının kesintiden en az düzeyde etkilenmesi için BUSKİ ekiplerinin çalışmalarını hızlı ve titizlikle sürdüreceği ifade edildi.