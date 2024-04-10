Nesli tehlike altında olan beyaz gergedanlar Bursa Hayvanat Bahçesinde görülebiliyor.

Nesli tehlike altında bulunan beyaz gergedanlar Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde görülebiliyor. Dünyada 5 gergedan türünden biri olan beyaz gergedanlardan iki tanesi yaklaşık 6 yıldır Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşamını sürdürüyor.

Doğada yaklaşık 40 yıl, hayvanat bahçelerinde ise 50 yıla kadar yaşayabilen gergedanların erkekleri 2 buçuk tona kadar ulaşırken, dişiler ise ortalama 1 ton 700 kilogram ağırlığına sahipler. Görme özelliği zayıf olan, ancak iyi işiten ve çok iyi bir koku duyusu olan gergedanlar, kısa mesafeler için oldukça hızlı koşabiliyor. Doğada su kaynaklarının yakınında yaşar ve genellikle günde iki kez su tüketiyor. Sabah saatlerinde nehir kenarı ve taban bölgelerinin yakınında daha yaygın olarak biliniyor. Sıcaklık arttıkça, yoğun orman veya tepelerin orta yamaçları gibi gölgeli alanlara geçiyorlar. Cinsel olgunluk yaşına dişiler 6 yaşında ve erkekler 10-12 yaşında ulaşıyor. Gebelik yaklaşık 16 ay sürüyor ve tek yavru dünyaya geliyor. Doğumdan hemen sonra yavru çok aktiftir ve 3 yaşına kadar yavruya anne bakıyor.

Kenya’da 2018 yılında ‘Sudan’ isimli son beyaz gergedan uzman veteriner hekimler tarafından 45 yaşında uyutulmuştu. O yıldan bu yana dünyada koruma programları çerçevesinde yer alan beyaz gergedanların türlerinin devamlılığı için uzmanlar çalışmalarını sürdürüyor.