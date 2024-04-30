Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şeffaf yönetim anlayışıyla görevine devam ediyor. Yaptığı halk toplantılarıyla ve Gemlik için yoğun mesai temposuyla görevine devam eden Başkan Deviren, içerisinde çok sayıda kalemin bulunduğu mal beyanını açıklayarak belediyenin panosuna astı.

Gayrimenkul, otomobil, hisse senedi ve mevduat hesabı gibi çeşitli taşınmazların bulunduğu mal beyanı, yılları ve o yıl ki sahip olduğu değerleri de içerisinde barındırırken, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde imza altına alındı.

Gemlik Belediyesi’nin şeffaf belediyecilik anlayışıyla ilçeye hizmet ettiğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Her hafta gerçekleştirdiğimiz halk günüyle vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Hem sokakta hem de yaptığımız etkinliklerle her zaman vatandaşımızın yanında oluyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı görevimizin her anında devam ettireceğiz. Bugün belediyemizin panosuna mal beyanımızı asarak vatandaşlarımıza ilan ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından mal beyanı imza altına alınarak belediye duyuru panosuna asıldı.