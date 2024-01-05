Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret eden Fransa Kültür Ateşesi Charles Le Gargasson ile Fransa Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak, kültürel alandaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu iş birliğinin devam etmesi dileğinde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Fransa Kültür Ateşesi ve Institut Français Türkiye Müdürü Charles Le Gargasson, Fransa Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak, Institut Français Görsel İşitsel İşbirliği Ateşesi Floret Signifredi’yi Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Nilüfer Belediyesi’nin, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne bağlı, kültürel ve sanatsal alanlarda da iş birliği yapan bir kurum olan Institut Français Türkiye ile yaptığı iş birliğinin olumlu sonuçlarını Başkan Turgay Erdem’e ileten Charles Le Gargasson, bu iş birliğinin artarak devam etmesini istediklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin kültür alanındaki çalışmaları ve mekânlarından etkilendiklerine ifade eden Charles Le Gargasson, “Kültüre verdiğiniz önemin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gençlere yönelik etkinlikler gerçekleştiriyorsunuz. Bu bizim için de çok önemli. Biz de bu yıl gençlere yönelik çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu çerçevede hedeflerimiz örtüşüyor. Nilüfer Belediyesi ile Institut Français Türkiye arasında imzalanan iş birliği protokolü, üç yılın ardından sona erdi. Biz, bu protokolü yeniden imzalayıp, iş birliğini sürdürmek istiyoruz. Bu iş birliğini sürdürmemiz bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Institut Français Türkiye ile kültür alanında önemli ve iyi etkileşim alan çalışmalara birlikte imza attıklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, iş birliğini daha da geliştirerek sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi. Türkiye ve Fransa’nın önemli kültür birikimlerine sahip iki ülke olduğunu söyleyen Başkan Erdem, kültürler arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin, Nilüferliler için de önemli olduğunu belirtti. Bursa’da kültür sanatın kalbinin attığı yerin Nilüfer olduğunun altını çizen Erdem, bunu daha da geliştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Başkan Turgay Erdem, “Kültürel ilişkilerimizin gelişmesi, bizim için de önemli. Umarım bundan sonraki süreçte ilişkilerimizi daha da geliştirerek ileri taşırız. Bu tür iş birliklerini önemsiyorum. Binlerce sanatseverin katıldığı ve Institut Français Türkiye’nin de destek verdiği Caz Festivali ile Yukarı Bak sergisinden çok güzel etkileşim aldık. Ayrıca Fransız Sinema Haftası’na ev sahipliği yaptık” dedi.

Institut Français Türkiye ile iş birliğinin artarak devam etmesini istediklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer, kendine has farklı özellikleri olan bir ilçe. Dostluk ve kültürel anlamdaki ilişkiler, çalışmalar Nilüferlilerin de oldukça ilgisini çekiyor. Institut Français Türkiye ile olan iş birliği protokolün devamından yanayım. Gereken hazırlıkları en kısa süre içinde tamamlayıp, protokolü imzalamayı arzuluyoruz. İlişkilerin başlamasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen Fransa Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz Caz Festivali ve Tiyatro Festivali’nde Fransız sanatçıların performans sergilemesi bizleri mutlu eder” şeklinde konuştu.