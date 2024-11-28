Kitap gönderimi sırasında Emekliler Meclisi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tüm Nilüferlileri bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet etti.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi’nin başlattığı projeyle Anadolu’daki çocuklar kitapla buluşuyor. Kitaplar, ilçedeki muhtarlıklar ve Nilüfer Kent Konseyi’nde toplanıp gönüllüler tarafından düzenlendikten sonra Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaştırılıyor. 2013 yılından bu yana her yıl düzenlenen bu geleneksel proje, yardımsever vatandaşların katkılarıyla Türkiye genelindeki 81 ile ulaşmayı başardı. 11 yıldır süren kampanya kapsamında bugüne kadar 147 bin 180 kitap, bin 5 okula gönderildi.

9 şehre 3 bin kitap

Son olarak 9 şehirdeki 10 okula gönderilmek üzere toplam 3 bin 367 kitap daha yola çıktı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz de kitapların gönderilmesi sırasında gönüllülerin yanında yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, son kampanyada kitap gönderilen her okul için, bir kitabın kapağına Nilüfer’den mesaj yazdı. Kitapların ihtiyaç duyulan okullara gönderilmesinin çok değerli olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Başkan Özdemir, “Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisimiz, halkımızın bağışladığı kitapları Anadolu’nun dört bir yanındaki okullara ulaştırıyor. Halkımıza çağrımız şudur; Okuduğunuz veya yeni aldığınız kitapları Nilüfer Kent Konseyi’ne ya da muhtarlıklara bırakın. Sizin adınıza Anadolu’da kitaplar okunsun istiyoruz. Sizleri de bu organizasyona destek olmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu.