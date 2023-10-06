Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla hizmete alınan elektrikli bisiklet kiralama hizmeti Tripy'nin "1'inci yaşı" nedeniyle 7 Ekim'de dakikası sadece 1 TL'den hizmet vereceği açıklandı.SAKARYA (İGFA) - Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarıyla bu alandaki iddiasını güçlendiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için Sakarya'da devreye aldığı "Tripy" elektrikli bisiklet kiralama hizmeti 1 yaşını doldurdu.

7 EKİM’DE İNDİRİMLİ ÇALIŞACAK

İlk yaşına giren Tripy'nin hizmete girdiği tarih olan 7 Ekim'de indirimli hizmet vereceği belirtildi. Sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak adına atılan adımlardan biri olan bu çalışma, birçok vatandaşın da projeyle tanışmasını sağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre Sakarya'nın genelindeki istasyonlarda kiralama hizmeti için tahsis edilen Tripy'ler 7 Ekim'de "dakikası 1 TL" tarifesiyle çalışacak.