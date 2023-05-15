Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda yanlız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay geçtiğimiz gün Yeniceköy mahallesinde bir evde meydana geldi. Yusuf C.(61)'den haber alamayan ailesi eve gittiler. Hareketsiz yatan adamı gören aile, 112 ve Jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın ölümünü tespit ettiler. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

3 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda oğlunu kaybeden Yusuf C.'de o saldırıda yaralanmıştı.