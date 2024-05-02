NBA Doğu Konferansı play-off ilk turunda Boston Celtics, TD Garden’da karşılaştığı Miami Heat’i 118-84’lük skorla yenerek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

NBA play-off ilk turunda heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı’nda Boston Celtics, evinde karşı karşıya geldiği Miami Heat’i 118-84’lük skorla mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı. Boston’da Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaund, Derrick White 25 sayı, 5 ribaund ve Jayson Tatum da 16 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti. Miami’de ise Bam Adebayo 23 sayı, 6 asist ve Tyler Herro da 15 sayı, 3 asistle müsabakayı tamamladı.

Baston Celtics yarı finalde Cleveland Cavaliers - Orlando Magic eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

Dallas, Clippers’a 30 sayı fark attı, seride 3-2 öne geçti

Batı Konferansı’nda Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Clippers’ı 123-93’lük skorla yendi ve seride 3-2 öne geçti. Dallas’ta Luka Doncic 35 sayı, 10 asistle double double yaparken, Maxi Kleber 15 sayı, 3 ribaund ve Kyrie Irving de 14 sayı, 6 asistle eşlik etti. Clippers’ta ise Paul George’un 15 sayı, 11 ribaundu ve Ivıca Zubac’ın da 15 sayı, 6 ribaundluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.