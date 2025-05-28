2025 YILI ORHANELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE SİLVİKÜLTÜR FAALİYETLERİ KAPSAMINDA GENÇLİK VE SIKLIK BAKIM SAHALARINDA TEKNİK DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ İÇİN HİZMET ALIMI

Orhaneli Orman İşletme Md. Döner Sermaye İşletmesi

2025 Yılı Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü bağlı orman işletme şefliklerinde silvikültür faaliyetleri kapsamında gençlik ve sıklık bakım sahalarında teknik denetim ve kontrol faaliyetleri için hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/785010

1-İdarenin a) Adı : Orhaneli Orman İşletme Md. Döner Sermaye İşletmesi b) Adresi : Karabekirpaşa Mah. Zafer cad. No: 4 16890 Orhaneli / BURSA c) Telefon ve faks numarası : 02248171007- 2248171188 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2025 Yılı Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü Bağlı Orman İşletme Şefliklerinde Silvikültür Faaliyetleri Kapsamında Gençlik ve Sıklık Bakım Sahalarında Teknik Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri İçin Hizmet Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü bağlı Orman İşletme Şefliklerinde 235 Ha Alanda İstikbal Fertlerinin Belirlenmesi ve Çıkarılacak Ağaçların İşaretlenmesi İşi 10 Ha Alanda Bakım Patikalarının Belirlenmesi, Aplikasyonu ve Tesisin 317 sayılı tebliğe uygunluğunun Kontrolü. 1500 Ha alanda Gençlik Bakımı çalışmalarının kontrol altında yürütülmesi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü Büyükorhan, Susuzdağ, Harmancık, Karıncalı, Pelitören, Karabayır, Kınık, Meyran, Orhaneli ve Kocayaren Orman İşletme Şeflikleri muhtelif bölmeleri ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180(YüzSeksen) gündür d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.06.2025- 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil Belgesi ve İhale Yetkinlik Belgesi (Orman Mühendisleri Odası tarafından verilen)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

5531 Sayılı Kanun’un 4. ve 5. maddesinde sayılan ormancılık faaliyetleriyle alakalı üretim işleri, mesaha, verim yüzdesi tespiti, çıkarılacak ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınması, tasnif depolama, orman zararlılarıyla mücadele, silvikültür, fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,73

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.