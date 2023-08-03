Otomobil 2 motosiklete çarptı; 2 yaralı

Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan 2 motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Çağlayan sokak üzerinde meydana geldi. Çağlayan sokakta seyir halinde olan sürücü Murat Ceyhan(24) yönetimindeki 16 BDH 137 plakalı motosiklet ve Sürücü Çınar Ö.(12) yönetimindeki 16 F 7909 plakalı motosiklet, Sel sokaktan çıkış yapan Yunus K.(27) yönetimindeki BZY 808 Almanya plakalı otomobil ile çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler yararlandılar. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.