Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

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Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri Sanayisinde park halindeki 16 ARD 184 plakalı otomobilin motor kısmından yangın çıktı.

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Alev alev yanan otomobili fark eden vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

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Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle park halindeki başka araca da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE