Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağını koptu.

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Olay  Mahmudiye Mahallesi Mehtap sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Bıçkıda ahşap kesimi yapan Muhammed Enes D.(24), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı. Sol elinin 2 parmağı kopan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı tedavinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.