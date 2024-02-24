Pendik’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde usulsüz çakar kullanan araç sürücüsüne ve sahibine 12 bin 878 TL para cezası kesildi.

Pendik Cengiz Topel Caddesi üzerinde yapılan denetimde seyir halindeki bir aracın çakar tertibatı ile ilerlediğini gören ekipler aracı durdurarak yaptığı kontrollerde araç sürücüsü B.Ş ve S.Y hakkında ışıklı ve sesli işareti veren cihazları mevzuata izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak suçundan toplamda 12 bin 878 TL para cezası kesilirken, usulsüz çakar tertibatının söküldüğü öğrenildi.