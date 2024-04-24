İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis Bahis ve Çocuk Müstehcenliği Suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik gerçekleştirilen Sibergöz-33 operasyonunda 16 şüphelinin yakalandığını; “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarını işleyen şahıslara yönelik düzenlenen Sibergöz-34 operasyonunda ise 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"5 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis Bahis ve Çocuk Müstehcenliği Suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-33” operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, İstanbul, Hakkâri, Tekirdağ ve Niğde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda;

MERSİN: Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak vatandaşlarımızı mağdur edip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Çocuk Koruma Programı (ÇKP) Raporuna istinaden yapılan çalışmalar sonucu; Çocukların müstehcen görüntülerini internet siteleri üzerinden indirdiği, depoladığı ve farklı internet sitelerinde yayınlamaya çalıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

HAKKARİ: Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ: Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İnternet üzerinden çocuklar dahil herkesin görebileceği şekilde müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

NİĞDE: Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Instagram ve Facebook üzerinden sayfalara yorum yapan şahıslarla mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müstehcen görüntülerinin kayıtlarını kullanıp, para toplayarak 2milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda; şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 Milyon 500 bin TL para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 18 adet cep telefonu, 13 adet bilgisayar, Çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"