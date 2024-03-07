Her yıl 30’u aşkın ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirleyen Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 10 Mart Pazar günü saat 16.00’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda branş olarak sahne alacak breaking’in en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirleyen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye Finali bu hafta sonu düzenlenecek. Küresel anlamda en prestijli breaking yarışmalarından olan Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye Finali 10 Mart Pazar Günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Red Bull BC One Cypher’da 9 kez Türkiye Şampiyonu olan B-Boy Jester, B-Boy Lilou ve B-Girl Dora’nın jüri koltuğunda olduğu yarışma, Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen dansçıları ağırlayacak. Dans severlerin görsel bir şölen yaşayacağı etkinliğin biletlerine biletix.com adresinden ulaşılıyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu 30’u aşkın ülkede düzenlenen yarışma kapsamında, her ülkenin kazananları bu yıl 7 Aralık’ta Brezilya, Rio de Janeiro’da gerçekleştirilecek dünya finaline katılmaya hak kazanacak.

Verilen bilgiye göre, tüm dünyada hip-hop sokak kültürünün önemli unsurlarından sayılan dinamik ve akrobatik bir dans türü olan breaking, 1970’li yılların başında ABD’de başlayarak kısa zamanda tüm dünyada gençliği etkisi altına almasıyla biliniyor. Son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan breaking, şimdi de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin onayıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yeni bir kategori olarak yerini almaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen breaking, 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin ardından Olimpiyat branşı olarak değerlendirmeye alınmıştı.