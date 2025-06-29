Türk spor medyasının usta isimlerinden, Sakaryalı spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ugan, beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edilmişti. 17 Haziran’da sosyal medyadan hastalığını duyuran Ugan’ın vefatı, spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve birçok futbol insanı başsağlığı mesajı paylaştı. Ugan, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını anlattığı dönemle hafızalarda yer etmişti.

Beşiktaş sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri paylaştı: “Radyo ve televizyonun unutulmaz sesi, efsane spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sabri Ugan'a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”

Galatasaray ise Ugan’ın vefatı üzerine “Bir jenerasyonun hafızasından asla silinmeyecek “Ne büyüksün Hagi, ne büyüksün!” sesinin sahibi; Bilbao, Monaco, Liverpool gibi birçok tarihi Avrupa zaferimizin parçası oldun. Bugün aramızdan ayrıldın ama hatıran Galatasaray taraftarının kalbinde her zaman yaşayacak. Avrupa maçlarımızın unutulmaz spikeri, spor medyasının kıymetli ismi Sabri Ugan’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.”

Fenerbahçe de taziye dileklerini şu ifadelerle iletti:

”Spor medyasının usta ismi, unutulmaz sesi Sabri Ugan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sabri Ugan'a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”