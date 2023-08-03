Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalığı" temasını işleyen projeyi başlatarak adım attı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin ilk ayağında yer alan "Telefonumu Kaybettim" adlı komedi skeç oyununu büyük bir ilgiyle izledi.

Bursa Tiyatro Okulu oyuncularının performansıyla sahnelenen skeç, "bağımlılık" olarak nitelendirilen çağın hastalıklarına tiyatro diliyle vurgu yaptı. Skeç, komedi öğeleriyle zenginleştirilerek, gençlerin bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmesini hedefleyen bir sunum oldu ve izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı.

Program öncesinde yaptığı konuşmada, Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, gençlerin her türlü bağımlılıktan uzak durmalarının önemini vurgulayarak, bağımlılıkların bireylerin yaşam kalitesini uzun vadede olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Üniversite olarak bağımlılıkla mücadeleyi desteklemek adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Çağlar, bu projelerin öğrenciler ve gençler arasında farkındalığın artmasına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

BTÜ Rektörü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliğinin kapsamında, ödüllü Ulusal Kısa Film ve Reels yarışmaları ile senaryo yarışmalarının düzenlendiğini açıkladı. Başvuruların 13 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini duyuran Prof. Dr. Çağlar, gençlerin yeteneklerini kullanarak bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlayacak projelere aktif olarak katılımını teşvik etti.

BTÜ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu anlamlı proje, gençlerin ve toplumun bağımlılıkla mücadele konusundaki bilinç düzeyini artırarak, olumlu bir geleceğin inşasına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.