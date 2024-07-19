İstanbul Sarıyer Belediyesine ait su tankeri, Yeniköy’de manevra yaparken bir gecekonduya girdi. Tankerin su dolu olması nedeniyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek eve çarptı, ev sakinleri kaza sırasında yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeniköy Bağlar Mahallesi Kalender Üstü Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 61 K 10652 plakalı Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait su tankeri, manevra yaparken tankerin su dolu olması sebebiyle kontrolünü kaybederek gecekonduya çarptı. Kaza esnasında gecekondunun bir kısmı çökerken, ev sakinleri komşuları tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük maddi hasar meydana geldi. Gecekonduya giren tanker ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

"Ben deprem oluyor zannettim"

Su tankerinin eve girdiği esnada evde olduğunu söyleyen Gülzade Taşpınar, “Ben o esnada çocuğun yemeğini yediriyordum. Tanker eve girdiğinde evin içerisindeydik. Birden çatırtı sesi geldi. Deprem oluyor zannettim çünkü duvarlar çatladı. Bir abi geldi bizi evden çıkardı. Çünkü kapılar kilitlenmişti. O esnada 3 çocuğum ve ben vardık. Evden çıkamayınca benim sinirlerim boşaldı. Ama birileri bizi çıkardı. Evin tadilatı 5 gün sürer dediler. Biz ailecek halamda kalacağız. Belediye ilgilendi evi yapacaklar. Büyük büyük tankerler sürekli bu yokuştan geçiyor. Geçen de kamyon gelmişti. Burası için bir çareyi bulsalar iyi olur” diye konuştu.

“Evin tadilatına yarın başlayacaklarını söylediler”

Eve tanker girdiğini kızının haber verdiğini söyleyen Yüksel Başpınar, "Eve tanker girdiğinde ben işteydim. Beni kızım aradı. Ben geldiğimde tanker, banyo tarafına vurmuştu. Tankerin suyunu boşaltıyorlardı. Ardından kendi imkanlarıyla çıktı galiba. Evin tadilatına yarın başlayacaklarını söylediler. Başkan yardımcısı geldi sağ olsun. Birkaç gün içinde teslim edeceklerini söylediler. Belediye başkanı gelmedi yardımcısı geldi” dedi.