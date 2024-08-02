Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, suikast sonucu şehit olan Hamas Lideri İsmail Haniye’nin cenaze törenine katıldı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Katar Doha İmam Abd al-Wahhab Camii’nde, suikast sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için gerçekleştirilen cenaze törenine katıldı. Cin, törenle ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ömrünü Özgür Filistin Davasına adayan ve alçak bir suikastle şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye’nin cenaze namazına katıldık. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.