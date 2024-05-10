SUBÜ Satranç Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı ‘Satranç Turnuvası’ düzenlendi. Turnuvanın birincisi ise çeyrek altınla ödüllendirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Satranç Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda ‘Satranç Turnuvası’ düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda müsabakaları yapılan turnuva, 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada rakiplerini mağlup ederek ilk sırayı alan Emirhan Güngör çeyrek altın, ikinci olan Şahin Karakaş gram altın ve üçüncü olan Cem Gökçay bin TL ile ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini SUBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Kocaman, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orhan Yılmaz ve Yapı İşleri Daire Başkanı Osman Şahin takdim ederken; Satranç Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sena Gizem Arslan, SUBÜ’de satranç kültürünü yaşatmak için faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.