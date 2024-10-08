Türkiye'nin önemli tarım fuarlarından biri olarak kabul edilen BURTARIM 2024, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde çiftçiler, üreticiler ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor.

Fuar, tarımsal mekanizasyon, sulama teknolojileri, sera sistemleri, hayvancılık ekipmanları ve organik tarım gibi geniş bir ürün yelpazesini sergiliyor. 200’den fazla katılımcının yer aldığı ve yaklaşık 200 bin ziyaretçinin beklenildiği fuarda, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Irak, Kazakistan, Romanya, Fransa, Bulgaristan, Türkmenistan, Mısır, Sudan ve Cezayir gibi birçok ülkeden profesyonel ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Burtarım Çiftlik Arenası, bu yıl fuarın en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Buzağı Güzellik Yarışması ve Koyun Kırkım Yarışması gibi etkinliklerin yanı sıra, “Aileler Yarışıyor” ve “Bil Bakalım (Bil Gelsin)” gibi eğlenceli yarışmalar da ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Bursa Tarım Fuarı, 21 yıldır kesintisiz devam eden sektördeki en önemli fuarlardan biri. Sabah saatlerinden itibaren Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından yoğun bir katılım var. Bu fuar, Marmara Havzası’nın güçlü yapısıyla önemli bir konumda. İlk gün itibarıyla önemli bağlantıların yapıldığını görmekteyiz. Fuarda tarımsal mekanizasyondan ilaçlama ve gübreleme makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri, Türkiye'deki tarım makinesi fuarlarının, özellikle Konya, İzmir ve Bursa’da çiftçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. "Türkiye'de çiftçi ve işletme sayısının fazlalığı fuarların kalabalık geçmesinin sebeplerinden biri. Bu platform, yeni teknolojilerin ve ürünlerin tanıtıldığı önemli bir buluşma noktası" diye ekledi.

BURTARIM 2024, 8-11 Ekim tarihlerinde 09.30-18.00 saatleri arasında, 12 Ekim'de ise 09.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılım bekleniyor.